In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Firma im Neckartal eingebrochen. Unter Zuhilfenahme einer Holzleiter drang dieser über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss in das Bürogebäude ein. Dort durchsuchte er mehrere Räume und Schränke, wozu er auch vereinzelt Türen aufbrechen musste.

Anschließend flüchtete er über ein Fenster im Erdgeschoss. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.