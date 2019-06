In einen auf dem Gelände eines Rohbaus abgestellten Materialcontainer in der Hans-Böckler-Straße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, drangen die Einbrecher in das mit einem Metallzaun gesicherte Gelände ein. Dort brachen sie den Container auf und ließen dort mehrere Werkzeugmaschinen der Marken Hilti, Bosch und Flex mitgehen. Mit ihrer Beute, die einen geschätzten Wert von etwa 10 000 Euro hat, machten sie sich anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen.