Am frühen Sonntagmorgen um 2.57 Uhr hat ein bislang Unbekannter versucht, in ein Firmengebäude in der Hauptstraße einzubrechen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte, wie eine Person die Haupteingangstüre mit einem blauen Geißfuß aufhebelte. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte der Flüchtige nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, zirka 185 Zentimete groß, zirka 25 Jahre, muskulöse Statur, leicht gebräunter Teint, kurze schwarze Haare, drei-Tage-Bart Typ Henriquatre, graue Jogginghose mit weißen Streifen am Hosenbein, grauer Kapuzenpulli, helle Turnschuhe, schwarze Umhängetasche und blauer Geißfuß. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon (0 71 21) 9 91 80 entgegen.