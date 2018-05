Pfullingen Einbrecher erbeuten zehn Fahrräder

Pfullingen / swp

Ein Fahrradgeschäft in der Klosterstraße haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch ins Visier genommen. In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwoch, zehn Uhr, brachen die Unbekannten eine Tür zu der Firma auf und drangen auf diesem Weg in den Verkaufsraum ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürften die Täter insgesamt drei Pedelecs, zwei Mountainbikes und ein Dirt-Bike entwendet haben. Der Wert der Fahrräder liegt bei mehreren tausend Euro. Ermittler des Polizeireviers Pfullingen gehen davon aus, dass die Beute mit einem Kleintransporter oder einem ähnlich großen Fahrzeug abtransportiert wurden. Der angerichtete Sachschaden liegt bei zirka 1.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/99180 entgegen genommen.