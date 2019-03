Einen 33-jährigen, mutmaßlichen Einbrecher haben Beamte des Polizeireviers Reutlingen mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel in der Nacht zum Donnerstag in Betzingen festgenommen. Der Mann war offenbar kurz vor 1.30 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Im Dorf eingedrungen. Nachdem eine Zeugin die Polizei alarmiert hatte, umstellten und überprüften mehrere Streifenwagenbesatzungen unverzüglich das Gebäude. Der Verdächtige wurde beim Verlassen des Lokals widerstandslos festgenommen. Der einschlägig vorbestrafte Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen besonders schweren Diebstahls vorlag, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, ob der Festgenommene für weitere Straftaten als Tatverdächtiger in Betracht kommt, dauern an.