Tübingen Drei Mädchen belästigt

Tübingen / swp

Am Samstag gegen 2 Uhr verließen drei Mädchen im Alter von 18 bis 20 Jahren eine Lokalität in der Mühlstraße in Tübingen. Hierbei wurde ihnen unvermittelt von einem Mann auf das Gesäß geschlagen. Durch die verständigten Security-Mitarbeiter konnte der Täter dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie sich herausstellte war der 25-jährige Syrer so stark betrunken, dass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Ihn erwartet eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Tübingen.