Ein Trickbetrüger hat am Donnerstag, gegen 19 Uhr, auf dem Weihnachtsmarkt in der Wilhelmstraße gleich dreimal zugeschlagen. In allen drei Fällen täuschte er an den Verkaufsständen Interesse an den ausgestellten Waren vor und erwarb jeweils etwas. Die Artikel bezahlte er dann mit einem Zweihundert Euro Geldschein. Dann war es ihm doch zu teuer und er gab das Gekaufte samt Wechselgeld zurück. Durch die geschickte Gesprächsführung abgelenkt, bemerkten die Verkäufer erst später, dass er bei der Rückgabe des Wechselgeldes jeweils einen beträchtlichen Teil der Summe unterschlagen hatte. In einem weiteren Fall bemerkte die Verkäuferin den Betrug rechtzeitig, sodass es ihr gelang dem Ganoven das restliche Wechselgeld wieder aus der Hand zu nehmen, woraufhin dieser sich entschuldigte und zu Fuß weglief. Der Unbekannte wird als etwa 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 165 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte ein rundes Gesicht mit kleinen Warzen, kurze Haare und seitlich im Mund eine auffallende Zahnlücke. Bekleidet war der als insgesamt ungepflegt beschriebene Betrüger mit einer blauen Jeans und einer braunen Jacke. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise.

