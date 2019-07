Nach einem orangefarbenen Motorroller der Marke Explorer mit schwarzer Sitzbank mit dem Versicherungskennzeichen 374 RGT fahndet der Polizeiposten Reutlingen-West. Das Fahrzeug war in einem Hofraum in der Ernst-Geiger-Straße abgestellt gewesen und wurde dort in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr bis 22 Uhr, gestohlen. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug werden unter Telefon (0 71 21) 93 94-0 erbeten.