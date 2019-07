Nach einem silberfarbenen Motorroller der Marke Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 277 KLD fahndet das Polizeirevier Pfullingen. Der Motoroller war am Sonntag, zwischen 16.45 Uhr und 18.10 Uhr, in der Große Ziegelstraße vor einer Gaststätte geparkt und in diesem Zeitraum gestohlen wurde. Das Fahrzeug ist mit einem schwarzen Koffer und neuen, auffällig großen Reifen ausgestattet. Zudem ist an dem Roller ein großer weiß-schwarz gefächerter Aufkleber, ähnlich einem Barcode, angebracht. Hinweise zu dem gestohlenen Roller bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon (0 71 21) 99 18-0.