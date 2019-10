Ein Tresor ist vermutlich am frühen Sonntagmorgen aus einer Moschee in der Tübinger Innenstadt entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter betrat das unverschlossene Gebäude in der Straße Am Stadtgraben und entfernte mit roher Gewalt den an einer Wand befestigten Tresor. In diesem befanden sich Spendengelder in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 mit dem Polizeirevier Tübingen in Verbindung zu setzen.

