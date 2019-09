Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18 Uhr, und sechs Uhr, in das Gelände einer Baustelle in der Otfried-Müller-Straße eingedrungen und haben dort eine etwa 120 kg schwere Baggerschaufel gestohlen. Der Wert der Schaufel wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

In weitere Baustelle eingedrungen

Nur wenige Meter weiter drangen die Unbekannten im gleichen Tatzeitraum über einen Bauzaun in das Gelände einer weiteren Baustelle ein. Dort ließen sie einen Baggermeißel der Marke Atlas Copco, Modell SB202 mitgehen. Das etwa 400 kg schwere Anbauteil hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Da zum Abtransport der Baggerteile ein größeres Fahrzeug notwendig war, bittet der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt unter der Telefonnummer 07071/56515-0 um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

