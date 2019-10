Der Unbekannte entwendete am Mittwochabend, zwischen 20.55 Uhr und 22.30 Uhr, aus einer an der Garderobe der Tanzschule in der Arbachstraße in Pfullingen hängenden Jacke zunächst den Fahrzeugschlüssel eines VW Passat und nahm aus dem Wagen in der Folge zwei hochwertige Trompeten an sich.

Geklaute Trompeten kosten mehrere tausend Euro – Zeugenhinweise werden gesucht

Die auffälligen Musikinstrumente haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Gestohlen wurden ein versilbertes Exemplar des Herstellers Bach, Modell New York 197 Stradivarius, sowie eine vergoldete Piccolo-Trompete der Firma Stomvi, Modell Elite Combi.

Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum auf dem Parkplatz verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die Hinweise auf den Verbleib der Trompeten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/991-80 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.

Das könnte dich auch interessieren: