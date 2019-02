Reutlingen Diebstahl im Brautmodengeschäft – Kundin und Passanten stellen Verdächtigen

Reutlingen / swp

Auf die im Schaufenster eines Brautmodengeschäfts am Albtorplatz ausgestellten Trauringduplikate hatte es am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr, ein 19-jähriger Tübinger abgesehen. Nachdem er das Geschäft betreten hatte, griff er in die Auslagen und entwendete zwei Tabletts mit Ausstellungsringen. Als die Geschäftsinhaberin den Verdächtigen festhalten wollte, riss er sich los und flüchtete aus dem Laden, in dem sich zu diesem Zeitpunkt auch noch eine Kundin aufhielt. Die angehende Braut nahm sofort die Verfolgung auf und machte Passanten auf den Flüchtenden aufmerksam. Gemeinsam mit weiteren Helfern gelang es der jungen Frau, den 19-Jährigen im Bereich Kanzleistraße/Lederstraße zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das Diebesgut nahm sie ihm auch gleich ab. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. Ob der Beschuldigte auch als Verdächtiger für einen Diebstahl eines Schmuckständers vor einem Juwelier in der Wilhelmstraße am Dienstagabend (wie bereits am 20. Februar, 11.41 Uhr, berichtet) in Betracht kommt, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.