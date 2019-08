Eine hochwertige Verputzmaschine ist in der Nacht zum Mittwoch aus der Baustelle Blue Village in der Sickenhäuser Straße gestohlen worden. Mehrere bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von 16 Uhr bis 7.30 Uhr in ein unverschlossenes Haus auf dem Baustellengelände. Aus der Maschine ließen sie zunächst etwa 150 Kilogramm Gipsputz ab, um das etwa vier Zentner schwere Gerät im Anschluss ins Freie zu tragen. Zum Abtransport dürften die Unbekannten ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Der Wert der Maschine dürfte etwa 3500 Euro betragen. Der Polizeiposten Reutlingen-West bittet unter Telefon (0 71 21) 93 94-0 um sachdienliche Hinweise.