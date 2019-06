Auf einen von außen sichtbar abgelegten Geldbeutel hatte es am Dienstag, in der Zeit von 7.20 Uhr bis 12.50 Uhr, ein Pkw-Aufbrecher in der Reutlinger Innenstadt abgesehen. Der Unbekannte schlug an dem VW Bus in der Charlottenstraße die Scheibe der Beifahrertür ein und schnappte sich die Geldbörse, die in einer Konsole am Armaturenbrett lag. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch persönliche Gegenstände des Besitzers. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon (0 71 21) 942-33 33 um Zeugenhinweise.