In das Sportheim Altenburg in der Straße Im Neckartal ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Vermutlich über ein gekipptes Fenster verschaffte sich ein Einbrecher zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 11.45 Uhr, Zutritt zur Sportgaststätte. Dort stieß er auf seiner Suche nach Wertgegenständen auf Bargeld und flüchtete mit der Beute unerkannt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt.