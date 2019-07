In eine Schnellgaststätte in der Max-Eyth-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 5.10 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss. Auf der Suche nach Stehlenswertem stieß er auf die Wechselgeldkasse, die er aufbrach und ausplünderte. Mit seiner Beute in noch nicht bekannter Höhe machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.