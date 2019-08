In eine Bäckerei in der Pliezhäuser Straße ist ein Unbekannter am Sonntagabend oder in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 0.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu den Räumen, die er nach Stehlenswertem durchsuchte. Neben Bargeld nahm er auch Zigaretten an sich, worauf er sich wieder aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.