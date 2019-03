Der Brand eines Bürocontainers hat am Sonntagabend in der Carl-Borgward-Straße für Aufregung gesorgt. Gegen 18.30 Uhr entdeckten Passanten eine starke Rauchentwicklung aus einem Bürocontainer auf dem Gelände der Waschanlage und alarmierten die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, stand der Container bereits lichterloh in Flammen, sodass trotz des schnellen Eingreifens der Wehrleute nicht mehr verhindert werden konnte, dass der Container vollständig ausbrannte. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung bestehen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.