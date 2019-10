Ein Renault Clio ist am späten Dienstagabend in der Klosterstraße lichterloh in Flammen aufgegangen. Gegen 23 Uhr vernahm der 21 Jahre alte Fahrer seltsamen Geruch in seinem Wagen und hielt an. Daraufhin bemerkte er das Feuer im Motorraum. Auch zwei in einem Fahrzeug entgegenkommenden Zeugen war der Brand aufgefallen, weshalb sie den 21-Jährigen mittels Lichthupe warnten. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden, dennoch entstand am Clio wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Die Brandursache dürfte laut Polizei ein technischer Defekt gewesen sein.