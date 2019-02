Waldorfhäslach Brand von Gabelstapler

Waldorfhäslach / swp

Ein vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geratener Gabelstapler einer Firma hat am Dienstagmorgen in der Dettenhauser Straße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Fahrzeug stand unter einem Vordach einer Lagerhalle und war an ein Batterieladegerät angeschlossen. Das Feuer wurde kurz nach sechs Uhr entdeckt. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein fast vollständiges Abbrennen des Staplers jedoch nicht verhindern. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen nach bei etwa 10 000 Euro liegen. An dem Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.