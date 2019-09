Zu einem schadensträchtigen Brand ist es am Samstagvormittag um 09.30 Uhr in der Heerstraße gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Scheune am Ortsausgang in Richtung Bläsikelter in Vollbrand, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

In der Scheune befanden sich neben landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen auch diverse Werkzeuge und noch andere Kraftfahrzeuge. Zwei außerhalb im Bereich der Scheune geparkte Pkw wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gange.

