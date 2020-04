In Tübingen-Pfrondorf ist am Samstagmittag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte nach der Alarmierung gegen 18.30 Uhr an der Brandörtlichkeit eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Alle Bewohner unverletzt

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen. Aufgrund einer auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage gestaltete sich die Brandbekämpfung für die Feuerwehr schwierig. Dennoch konnten durch die raschen Löschmaßnahmen ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindert werden.

Schwere Schäden am Gebäude - Haus unbewohnbar

Das Mehrfamilienhaus wurde infolge der Brandgeschehens schwer in Mitleidenschaft gezogen und ist bis auf weiteres unbewohnbar. Alle Bewohner des Gebäudes kamen vorübergehend bei Bekannten unter. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr Tübingen mit 14 Fahrzeuge und 72 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich nach derzeitigem Stand auf circa 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

