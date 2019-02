Rottenburg / swp

Mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Rottenburg am Mittwochmittag, kurz vor zwölf Uhr, zu einem Brand in die Kalkweiler Steige ausgerückt. Ein Zeuge hatte der Rettungsleitstelle zuvor einen brennenden Grünstreifen mitgeteilt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein rund 60 Meter langes, zum Teil brennendes Wiesenstück. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr rasch gelöscht und die Wiese ausgiebig bewässert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.