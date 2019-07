Wegen eines brennenden Müllcontainers sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen, gegen 5.20 Uhr, in die Biberacher Straße in Orschel-Hagen ausgerückt. Bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Biotonne bereits ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehr löschte die brennenden Überreste. Gebäudeschaden war nicht entstanden, allerdings war ein angrenzender Holzzaun durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt.