Aus bislang ungeklärter Ursache haben am Donnerstagvormittag Dachbalken im Bereich des Kamins eines Mehrfamilienhauses in der Weingärtnerstraße angefangen zu kokeln. Kurz vor elf Uhr gab es einen Kurzschluss in dem Gebäude und Rauch drang aus einer Steckdose im dritten Obergeschoss. Die Feuerwehr entfernte die Dachziegel in dem betroffenen Bereich und löschte den Brand. Anschließend konnten sie die Dachziegel wieder anbringen. Es entstand geringer Sachschaden. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen