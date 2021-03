Ein Großbrand in einer Halle auf dem Gelände von Bosch Thermotechnik in Wernau in Baden-Württemberg hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Das ganze Gebäude habe gebrannt, als die Einsatzkräfte in der Nacht eingetroffen seien. Zunächst habe es keine Hinweise auf Verletzte gegeben - bei Nacht seien keine Menschen in dem Gebäude. Die Bevölkerung wurde aufgrund des Rauches aufgefordert die Türen und Fenster verschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

Feuerwehr-Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehr ist mit über 40 Fahrzeugen und mehr als 120 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Rettungsdienst ist vorsorglich mit acht Fahrzeugen und die Polizei mit neun Fahrzeugen vor Ort. Die Bodenkräfte wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Feuerwehr holt Löschwasser aus dem Neckar

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, es sei eine Leitung vom etwa einen Kilometer entfernten Neckar gelegt worden, die Wasserversorgung stehe. Die Brandursache war zunächst unklar.