Zwei in der Juchtlenstraße und in der Bühlstraße geparkte BMW sind in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgebrochen worden. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr schlugen die Unbekannten an einem in der Juchtlenstraße geparkten 2er BMW eine Scheibe ein und bauten das Lenkrad aus. Im gleichen Zeitraum machten sie sich auch einem in der Bühlstraße geparkten BWM X5 zu schaffen. Dort ließen sie das Armaturenbrett verbaute Navigationssystem mitgehen, wobei sie durch die unprofessionelle Vorgehensweise einen erheblichen Sachschaden im Fahrzeug anrichteten, der den Wert des gesamten Diebesgutes von etwa 3000 Euro bei weitem übersteigen dürfte. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Pliezhausen sucht unter der Telefonnummer (0 71 27) 734-0 nach Zeugen und bittet um Hinweise.