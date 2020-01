62 Verkehrsunfälle musste die Polizei in den Landkreisen Esslingen und Reutlingen in der Zeit von 6.30 Uhr bis neun Uhr aufgrund Blitzeises verzeichnen. In 58 Fällen ist es hierbei bei Blechschäden geblieben. Bei vier Verkehrsunfällen haben sich fünf Personen leichte Verletzungen zugezogen.

Landkreis Esslingen - 54 Verkehrsunfälle

Glücklicherweise blieb es bei 52 Unfällen, bei denen die Verkehrsbeteiligten in den Graben, auf den Vordermann beziehungsweise geparkte Fahrzeuge rutschten, bei Blechschäden. Unfallschwerpunkte waren Wernau mit sieben Unfällen sowie Kirchheim und Köngen, wo sich jeweils fünf Unfälle ereigneten. Ein Pkw-Lenker zog sich um 7.15 Uhr leichte Verletzungen zu, als sein Pkw in der Sudetenstraße in Kirchheim gegen einen Bus rutschte. Er benötigte keinen Rettungsdienst. Ein gestürzter Radfahrer erlitt kurz vor sieben Uhr in der Wendlinger Gartenstraße so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

Landkreis Reutlingen - acht Verkehrsunfälle

Bei sechs Unfällen in Bad Urach, Hohenstein, Metzingen, Pfullingen und zweimal in Pliezhausen blieb es ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise bei Blechschäden. Gegen 6.50 Uhr war es auf der K 6769 zu einem Frontalzusammenstoß aufgrund des Blitzeises gekommen. Ein Pkw-Lenker rutschte zwischen Münsingen und Apfelstetten auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigten jedoch keinen Rettungsdienst.

Auf der L 230 zwischen Münsingen und Marbach gab es gegen 7.35 Uhr ebenfalls einen Frontalzusammenstoß. Auf Höhe des Segelfluggeländes Eisberg stießen auf eisglatter Straße zwei Autos zusammen. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Alle vier Fahrzeuge der beiden Frontalzusammenstöße mussten abgeschleppt werden.

Keine Unfälle im Landkreis Tübingen sowie Zollernalbkreis

Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Im Landkreis Tübingen sowie dem Zollernalbkreis musste die Polizei keine Verkehrsunfälle aufgrund des Blitzeises aufnehmen