Reutlingen: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem heftigen Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der L 384 erlitten. Ein 26-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit einem VW Golf GTI auf der Landstraße von Betzingen herkommend in Richtung Oh...