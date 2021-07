Die 54-Jährige war gegen 20.40 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Waldweg entlang des Altenburger Baggersees unterwegs, als sie mit dem Lenker ihres Rades an einem Ast hängenblieb. In der Folge überschlug sie sich und stürzte mehrere Meter die Böschung zum See hinab, wo sie letztendlich an einem umgestürzten Baum zum Liegen kam. Sie wurde dabei schwer verletzt, konnte aber mit ihrem Mobiltelefon selbstständig die Rettungskette in Gang setzen. Dabei gestaltete sich die Bergung in dem steil abfallenden und unbefestigten Gelände so schwierig, dass die Bergwacht zur Unterstützung hinzugezogen werden musste. Die Schwerverletzte wurde nach der aufwändigen Bergung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.