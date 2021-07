Der 51 Jahre alte Mann befuhr gegen 13.10 Uhr die linke Fahrspur der B 27 in Richtung Tübingen. Auf Höhe der Ausfahrt zur B 464 geriet er mit seinem Subaru Forester ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Verkehrszeichen. Trotz seines stark beschädigten Wagens setzte der Mann anschließend die Fahrt fort. Nach Zeugenhinweisen konnte er wenig später an einem Parkplatz am Friedhof Römerschanze angehalten werden. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Der unverletzt gebliebene 51-Jährige musste anschließend eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere die Insassen eines weißen VW-Busses, der zur Unfallzeit die rechte Fahrspur der B 27 befuhr, werden gebeten sich beim Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333, zu melden.