Eine 54-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit ihrem VW Polo auf der Klosterstraße in Richtung Pfullingen unterwegs und wollte auf Höhe einer dortigen Gärtnerei nach links abbiegen. Dabei verpasste sie allerdings die Einfahrt und kam auf der Geradeausspur zum Stehen. Ein sich von hinten nähernder, 42 Jahre alter Lenker eines Ford Mondeo erkannte die Situation zu spät und krachte in das Heck des VW. Dabei verletzte sich die zwölfjährige Mitfahrerin im Ford, die sich auf der Rückbank des Wagens zu diesem Zeitpunkt gerade abgeschnallt hatte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen.