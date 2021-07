Eine täuschend echt aussehende Softair Pistole hat am Freitagnachmittag zu einem Polizeieinsatz in der Reutlinger Innenstadt gesorgt. Mehrere Passanten meldeten über Notruf, dass Jugendliche in der Rebentalstraße mit Pistolen hantieren würden. Vor Ort konnten drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren aufgefunden werden. Einer der Jugendlichen führte noch eine täuschend echt aussehende Softair Pistole mit sich. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Eine entsprechende Anzeige wird gefertigt.