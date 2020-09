In eine Firma in der Gustav-Wagner-Straße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über ein Fenster gelangte der unbekannte Täter in der Zeit von 17 Uhr bis 6.45 Uhr in das Firmengebäude. In mehreren Büros durchsuchte der Einbrecher Schubladen und Schränke, die zum Teil gewaltsam geöffnet wurden, und ließ Bargeld mitgehen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort waren, die Ermittlungen aufgenommen.