Am Freitagabend ist es in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Renault mit seiner 45-jährigen Beifahrerin die Silberburgstraße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 25-jährige Fahrerin eines VW Golf zu spät und fuhr auf den Renault auf. Der Renault-Fahrer und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandlungsbedürftig waren. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.