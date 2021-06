Eine 61-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit ihrem Peugeot 107 auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Dieselstraße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 28-Jährige blinkte, um mit ihrem Seat Ibiza nach rechts auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einzubiegen und langsamer wurde.

Totalschaden bei beiden Autos

Sie krachte mit so großer Wucht ins Heck des Seat, dass dieser auf eine Mercedes E-Klasse aufgeschoben wurde, dessen 33-Jähriger Fahrer in der Einfahrt stand, um in die Max-Eyth-Straße einzubiegen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Peugeot der Unfallverursacherin und am Seat dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide Autos mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden.