Unterhausen Betrunken in geparkten Pkw geprallt

Unterhausen / swp

Samstagnacht hat ein 36-jähriger Mann vermutlich auf Grund zu hohem Alkoholkonsums die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er war gegen 1.15 Uhr unterwegs in Richtung Honau, als er in der Ortsmitte Unterhausen auf die Gegenfahrbahn geriet und in einen geparkten BMW prallte. Der Mann wurde durch den heftigen Zusammenstoß verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden, wo nicht nur seine Verletzungen versorgt sondern auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Noch an der Unfallstelle wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 11 000 Euro.