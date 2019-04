Mit schweren Verletzungen ist ein 18-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der junge Mann war mit seiner Honda gegen 7.30 Uhr auf der Pliezhäuser Straße in Richtung Oferdingen unterwegs. Am Ende der Neckarbrücke setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an und übersah hierbei den entgegenkommenden Skoda einer 39 Jahre alten Frau. Beim Erkennen des Gegenverkehrs versuchte der Biker, nach rechts auszuweichen und kam zu Fall. Auf dem Asphalt rutschte der Heranwachsende weiter und prallte frontal mit dem Skoda zusammen. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden.