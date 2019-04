Zwei Fahrzeuge mussten am Montagnachmittag nach einem heftigen Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Auf der Kreuzung Bantlin-/Tübinger Straße fuhr ein 29-Jähriger kurz vor 13.30 Uhr mit seinem VW Scirocco bei Rot über die Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Audi eines 80 Jahre alten Mannes. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. An ihren nicht mehr fahrbereiten Autos entstand jedoch ein Schaden in Höhe von zirka 15 000 Euro.