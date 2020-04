Wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen zwei Motorradfahrer und einen Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag, gegen 16 Uhr, auf der B 28 am Ortsausgang Reutlingen in Richtung Metzingen ereignet hat.

Zwei Motorräder, ein Auto

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 23-Jähriger mit seiner 800er BMW auf der linken Spur, ein 21-Jähriger mit seinem Ford Mustang auf der rechten Spur und knapp hinter dem Ford ein 22-Jähriger mit einer 1100er Ducati. Alle drei fuhren nahezu auf gleicher Höhe und mit starker Beschleunigung in Richtung Metzingen. Etwa 500 Meter nach dem Ortsschild wechselte der BMW-Fahrer plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen, wodurch der Mustang-Fahrer bremsen musste, um nicht aufzufahren.

Motorrad rutscht 100 Meter weiter

Der hinter dem Mustang fahrende Ducati-Fahrer konnte aufgrund des viel zu geringen Abstands nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zu einer Berührung mit dem Ford kam, in deren Folge der 22-Jährige stürzte, wobei sein Motorrad noch weit über einhundert Meter über die Fahrbahn schlitterte. Der Biker wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Ford und der Ducati wird auf insgesamt knapp 5.000 Euro geschätzt.