Ein BMW ist am frühen Sonntagmorgen in der Seitenstraße in Pfullingen lichterloh in Flammen aufgegangen. Gegen 4.40 Uhr wurde ein Anwohner durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Als er auf die Straße schaute konnte er zwei Männer sehen, welche den auf der Straße abgestellten BMW in Brand gesetzt hatten. Die Täter flüchteten mit ihren Fahrrädern in Richtung Weinbergstraße.

Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass die Täter Kapuzenpullover trugen und mit Fahrrädern unterwegs waren. Eine genauere Beschreibung war nicht möglich. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf zirka 10 000 Euro geschätzt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer (0 71 21) 99 180.

Die ersteintreffenden Polizeibeamten hatten mit einem Pulverlöscher bereits erste Löschversuche unternommen, ehe die Freiwillige Feuerwehr Pfullingen den Fahrzeugbrand vollends ablöschen konnte. Die Pfullinger Wehr war mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Neben einem Löschgruppenfahrzeug waren der Einsatzleitwagen und der Kommandowagen vor Ort.