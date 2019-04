Mehrere leichte Verletzungen erlitten sechs Personen am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr im Wartebereich der Notaufnahme im Klinikum am Steinenberg. Eine Gruppe von drei Frauen und einem Mann hielt sich im Warteraum der Notaufnahme auf und lärmten herum. Durch eine ebenfalls wartende Patientin wurde die Gruppe gebeten, sich leiser zu verhalten. Ein anwesendes Ehepaar pflichtete der Frau bei. Hierauf wurde der 28-jährige Ehemann von der Gruppe massiv beleidigt und von einer 25-jährigen aus der Gruppe mit einem Becher Kaffee überschüttet. Weiterhin verletzte diese den Mann mit den Fingernägeln am Hals. Hierauf kam es zwischen der Gruppe und dem Ehepaar zu einem Handgemenge, in deren Verlauf sich alle gegenseitig leicht verletzten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen.