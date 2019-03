Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich am Freitagabend gegen 23 Uhr am Busbahnhof in Rottenburg zugetragen hat, sucht das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon (0 74 72) 9 80 10. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit einem 67-jährigen Taxi-Fahrer in Streit, in dessen Verlauf der Geschädigte zu Boden gestoßen und hierbei leicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete in Richtung Neckar und wurde wie folgt beschrieben: 18 bis 20 Jahre alt, heller Teint, 178 Zentimeter groß, dunkle Jeans und Kapuzenjacke.