Polizei Auffahrunfall auf der Honauer Steige

Lichtenstein / swp

Zwei leicht verletzte Trucker und rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in der Honauer Steige ereignet hat. Der 39-jährige Lenker eines bergabwärts Richtung Honau fahrenden 25-Tonners erkannte zu spät, dass der gleichaltrige Fahrer eines MAN-Lasters vor ihm in der Zufahrt auf die letzte Spitzkehre abbremste. Grund dafür waren zwei andere Laster, die von unten aus der scharfen Kurve kamen und dazu ein Stück der Gegenfahrbahn nutzen mussten. Der Rettungsdienst wurde nicht gebraucht, und auch die Lastwagen blieben fahrbereit.