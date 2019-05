Ein älterer Audi TT im Wert von zirka 6800 Euro ist in der Nacht von Montag auf Dienstag vom Gelände eines Autohandels in der Olgastraße entwendet worden. Wie das dunkelblaue Fahrzeug vom Gelände entfernt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Fehlen des Fahrzeuges wurde am Dienstagnachmittag festgestellt. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefonnummer (07121) 9 42 33 33 um Zeugenhinweise.