Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 50-jähriger Arbeiter am Donnerstagmittag nach dem Sturz von einem Hallendach vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 13 Uhr mit Arbeiten auf dem Dach einer Halle in der Straße Am Heilbrunnen beschäftigt. Plötzlich brach er durch das Dach und stürzte auf den etwa fünf Meter tiefer liegenden Hallenboden. Er musste noch am Unfallort reanimiert und anschließend vom Rettungsdienst in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. Die Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen aufgenommen.