In der Nacht zum Mittwoch (14. Juli) gegen 23.50 Uhr hatte der 22-Jährige, gemeinsam mit zwei 21 und 24 Jahre alten Männern, auf einer Parkbank zwischen zwei dortigen Mehrfamilienhäusern gesessen, als das Trio plötzlich von etwa sechs bis acht Personen umkreist worden sein soll.

Unvermittelt auf 22-Jährigen eingeschlagen und getreten

Aus der Gruppe heraus schlug und trat der Unbekannte anschließend offenbar unvermittelt auf den 22-Jährigen ein, bevor alle mit einer roten Sporttasche des Angegriffenen in Richtung Sondelfingen flüchteten.

Fahndung verlief erfolglos - Tat im persönlichen Bereich?

Der verletzte 22-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Während die Tasche samt Inhalt wenig später in der Heubergstraße aufgefunden wurde, verlief eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter und seinen Begleitern erfolglos. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Hintergründe der Tat im persönlichen Bereich liegen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Täterbeschreibung

Der Angreifer war :

● zwischen 18 und 25 Jahre

● trug eine Jeanshose

Seine etwa gleichaltrigen Begleiter sollen Trainingsjacken und deren Kapuzen über dem Kopf getragen haben. Hinweise bitte unter Telefon 07121/ 9611-0 an den Polizeiposten Reutlingen-Nord.