Der 50-Jährige, der beim Sturz von einem Hallendach lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Donnerstagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Fünf Meter tief gestürtzt



Der Mann war, wie bereits berichtet, gegen 13 Uhr in der Straße Am Heilbrunnen mit Arbeiten auf dem Hallendach beschäftigt, als er plötzlich durch das Dach brach und etwa fünf Meter tief auf den Hallenboden stürzte. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Reutlingen und des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt zum Unfallhergang dauern an.

