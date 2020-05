Eine Grillfeier auf der Achalm wurde am heutigen Pfingstsonntag einem 29-Jährigen zum Verhängnis. Der Mann war mit einer Gruppe am Samstagabend auf die Achalm gewandert, dort wurde gegrillt und gefeiert – und auch dem Alkohol zugesprochen, wie das Polizeipräsidium Reutlingen in seinem Bericht vermerkt. Am Ende der Feier kam es zu einem folgenschweren Unfall.

„Nachdem gegrillt und Alkohol konsumiert wurde, wollten die Feiernden, kurz vor 2 Uhr, den Abstieg antreten. Nur der 29-Jährige wollte im Bereich der Bänke, den Abend noch kurz für sich genießen, wie er seinen Freunden sagte“, heißt es im Polizeibericht. „Die Freunde, welche in Gruppen auf dem Kiesweg nach unten unterwegs waren hörten nur nach wenigen Minuten einen dumpfen Schlag und konnten den 29-Jährigen auf dem Kiesweg unterhalb des Turmes am Boden auffinden.“

Freunde wählen den Notruf

Die Freunde kümmerten sich um den Schwerverletzten und alarmierten die Rettungskräfte. Die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Polizei, der DRK-Bergwacht Pfullingen und außerdem die Berufsfeuerwehr, die Höhenrettungsgruppe und zur Wachbesetzung die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte der Feuerwehr Reutlingen. Nach Angaben der Bergwacht Pfullingen war der 29-Jährige etwa zehn Meter tief abgestürzt. „Der Schwerverletzte wurde von Bergrettern, dem Rettungsdienst und dem Notarzt versorgt und anschließend mit dem Fahrzeug der Höhenrettung der Feuerwehr Reutlingen im Hubschrauberbergesack bergab transportiert. Mit dem Rettungswagen ist er anschließend in eine Klinik gebracht worden“, heißt es im Bericht der Bergwacht weiter.

Mehrere Stunden im Einsatz

In einem ersten Notruf war zunächst angegeben worden, dass der 29-Jährige vom Turm der Burgruine Achalm abgestürzt sei. Dies bestätigte sich nach den polizeilichen Ermittlungen vor Ort nicht. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der junge Mann wohl unter Alkoholbeeinflussung, beim Austreten, das Gleichgewicht verloren und war deshalb am dort befindlichen Felsmassiv abgestürzt“, schreibt das Polizeipräsidium Reutlingen. Die Bergwacht, welche mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, übernahm nach der Versorgung des Patienten noch den Personen- und Materialtransport für den Rettungsdienst und die Polizei. Gegen 5 Uhr konnten die Kräfte der Bergwacht den Einsatz nach drei Stunden beenden.

